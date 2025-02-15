Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "İşsizlik oranı son 20 aydır tek hanede seyrediyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Çimse-İş Sendikası'nın 22. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Ankara’da bir otelde düzenlenen programa Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile çok sayıda sendika başkanı katıldı.

Sendikalar olmadan, gerçek bir demokrasiden söz etmenin mümkün olamayacağını belirten Bakan Işıkhan, "Alın teriyle, emeğiyle bu ülkenin geleceğini samimiyetle inşa eden her bir vatandaşımızın hakkını korumak bizim temel sorumluluğumuzdur" ifadelerinde bulundu.

Çimento üretiminde dikkat çeken artış...

Türkiye ekonomisinin lokomotif işkollarından inşaatın ana girdisi olan çimento, sanayi ve altyapı gelişiminde kilit bir rol oynadığını söyleyen Işıkhan, çimento üretimindeki artıştan da bahsetti.

Rakamlarla çimento sektörünü değerlendiren Bakan Işıkhan, "Son on yılda, dünya çimento üretimi yıllık ortalama 4,1 milyar ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde çimento üretimde, geçen yıla oranla yüzde 5,4’lük bir artış yaşanmıştır. Yine 2024 yılının ilk 10 ayında, üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 15,4’ü ihracata konu olmuştur" dedi.

"İşsizlik oranı 20 aydır tek hanede"

İşsizlik oranımız son 20 aydır tek hanede seyretmeye devam ediyor. 2024 yılı Aralık ayında işsizlik oranı önceki aya göre 0,1 puan; önceki yıla göre de 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Yine istihdam sayımız geçen yıla göre, 428 bin kişi artarak 32 milyon 718 bin kişi oldu. İstihdam oranımız da yüzde 49,5 olarak gerçekleşti. Enflasyonu düşürmek için yoğun bir şekilde dezenflasyon politikalarının uygulandığı bir dönemde bu başarılı verileri yakalamak oldukça önemli" diye konuştu.

İŞKUR'da deneyim ve kazanç bir arada

İŞKUR Gençlik Programı hakkında da bilgi veren Bakan Işıkhan, "İŞKUR Gençlik Programı, gençlerimizin eğitim hayatları devam ederken hem tecrübe kazanmalarına hem de gelir elde etmelerine imkan tanıyor. Bu program kapsamında, gençlerimiz kendi kampüslerinde; araştırma-geliştirme, spor faaliyetleri, laboratuvar, tarihi ve kültürel etkinlikler, sürdürülebilir çevre projeleri gibi alanlarda yer alarak hem deneyim kazanıyor hem de aylık 15 bin TL’ye kadar gelir elde edebiliyor. Bu adımlar, Türkiye’nin aydınlık geleceğine yönelik adımlardır" dedi.





