Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: İstihdam 2024'te rekor kırdı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı işgücü istatistiklerini değerlendirdi. İşsizlik oranının yüzde 8,7’ye gerileyerek son 12 yılın en düşük seviyesine ulaştığını belirten Işıkhan, şu açıklamalarda bulundu:

"İşsizlik son 12 yılın en düşük seviyesine geriledi. TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılı İşgücü İstatistikleri ile işsizlik oranı, bir önceki yıla göre 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle Orta Vadeli Program’da (OVP) öngördüğümüz yüzde 9,3 seviyesinin altında kalındı ve son 12 yılın en düşük işsizlik oranı görüldü."

İstihdam 988 bin kişi arttı, işgücüne katılım yükseldi

Bakan Işıkhan, işsizlikteki gerilemenin yanı sıra istihdam ve işgücüne katılım oranlarında da artış yaşandığını vurguladı. İstihdam edilenlerin sayısının 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bine ulaştığını ifade eden Işıkhan, işgücünün de 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bin kişiye yükseldiğini belirtti.

İstihdam oranı yüzde 49,5’e, işgücüne katılım oranı ise yüzde 54,2’ye çıktı. Bakan Işıkhan, bu rakamların Türkiye işgücü piyasasında tarihi zirvelere ulaşıldığını gösterdiğini ifade etti.

"Tarihin en yüksek istihdam ve işgücüne katılım oranına ulaştık. Ulusal İstihdam Stratejisi ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda işsizlik oranındaki düşüş devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de istihdamı artırıcı ve işsizlikle mücadeleyi destekleyici politikalarımızı sürdüreceğiz."

İşsizlik oranı yüzde 8,7’ye geriledi, genç işsizlik yüzde 16,3 oldu

TÜİK verilerine göre, 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda ise yüzde 11,8 olarak gerçekleşti.

Genç işsizlik oranında da düşüş yaşandı. 15-24 yaş grubundaki işsizlik oranı 1,1 puan azalarak yüzde 16,3’e geriledi.

Sektörlere göre istihdam dağılımı

İstihdamın sektörel dağılımı şöyle gerçekleşti:

* Tarım: yüzde 14,8 (4 milyon 827 bin kişi)

* Sanayi: yüzde 20,7 (6 milyon 746 bin kişi)

* İnşaat: yüzde 6,6 (2 milyon 162 bin kişi)

* Hizmet: yüzde 57,9 (18 milyon 886 bin kişi)

Bir önceki yıla göre, hizmet ve inşaat sektörlerinde istihdam artarken, sanayide hafif bir düşüş yaşandı.

İşsizlikte bölgesel farklılıklar dikkat çekiyor

2024 yılı işsizlik verilerine göre, Burdur ve Kastamonu, yüzde 4,0 ile en düşük işsizlik oranına sahip iller oldu. En yüksek işsizlik oranı ise yüzde 18,3 ile Hakkari’de kaydedildi.

İşgücüne katılım oranı açısından en yüksek seviye yüzde 63,9 ile Ardahan’da, en düşük seviye ise yüzde 41,6 ile Siirt’te gerçekleşti.

İstihdam oranı en yüksek il yüzde 60,6 ile Ardahan olurken, en düşük istihdam oranı yüzde 35,3 ile Hakkari’de ölçüldü.

İşsizlikle mücadelede kararlılık vurgusu

Bakan Vedat Işıkhan, işsizlikle mücadelede kararlı olduklarını ve istihdam politikalarını desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Işıkhan, "Önümüzdeki süreçte, işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz ve istihdamı destekleyici politikalarımıza devam edeceğiz" dedi.

2024 yılı işgücü verileri, işsizliğin son 12 yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösterirken, istihdamdaki artış ve işgücüne katılım oranlarındaki yükseliş ekonomik toparlanmanın sürdüğüne işaret ediyor.