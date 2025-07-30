Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: İşsizlik oranı son 26 aydır tek hanede

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Haziran ayı işgücü istatistiklerine ilişkin açıklama yaptı.

Son 26 aydır işsizlik oranının tek hanelerde olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK tarafından açıklanan 2025 yılı Haziran ayı işgücü istatistikleri ile işsizlik oranı, bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

İşsiz sayısı da bir önceki yıla göre 187 bin kişi azalarak, 3 milyon 47 bin kişi oldu.

Son verilerle istihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 452 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 48,9 olarak gerçekleşti.

İşgücü, bir önceki aya göre 33 bin kişi artarak 35 milyon 498 bin kişiye ulaştı.

Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yıla göre 2,1 puan azalarak, yüzde 16,2 seviyesine geriledi."