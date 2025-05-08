Çalışmadan emekli olmanın yolu ‘isteğe bağlı sigortalılık’ sisteminden geçiyor. Sosyal Güvenli Kurumu’nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre; isteğe bağlı sigortalı olmak için gereken şartlar şöyle sıralanıyor:

* 18 yaşını doldurmuş olmak, SSK ya da Bağ-Kur kapsamında çalışmıyor olmak, sigortalı çalışsa bile bir ay içinde 30 günden az çalışıyor olmak, malullük ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak.

İsteğe bağlı sigortalı nasıl olunur?

Anılan şartları karşılıyorsanız ve ilk kez isteğe bağlı sigortalı olmak istiyorsanız e-devlet üzerinden online başvuru yapabilirsiniz.

Ayrıca “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikametgahınız bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine giderek başvuru yapabilirsiniz.

İsteğe bağlı sigortalılıkta prim gün ne kadar?

İsteğe bağlı sigortalı olanların emekli olmak için ödemesi gereken prim gün sayısı ise 9 bin gün. Bu sistem 4B, yani Bağ-Kur statüsünde sayıldığı için 25 yıla denk düşen 9 bin gün düzenli prim yatırmanız gerekiyor.

İsteğe bağlı sigortalıkta prim ödemeleri ne kadar?

Bağ-Kurlular ödeyecekleri prim tutarını kendileri belirliyor. Doğal olarak düşük sigorta primi ödediğinizde düşük, yüksek sigorta primi ödediğinizde yüksek emekli maaşı alacaksınız.

Ancak burada da bir kural var. SGK’nın sitesinde yer alan bilgiye göre; “isteğe bağlı sigortalık prim oranı, prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık yüzde 32'si” olabiliyor.

Buna göre 2025 yılı için; prime esas günlük kazanç alt sınırından kazanç beyanında bulunan bir isteğe bağlı sigortalının ödemesi gereken aylık asgari prim tutarı 8 bin 321 lira 76 kuruş.

İsteğe bağlı sigortalılıkta en yüksek ödenebilecek prim tutarı ise 62 bin 413 lira olarak hesaplandı.

İsteğe bağlık sigortalılıkta kaç yaşında emekli olursunuz?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi isteğe bağlı sigortalılık Bağ-Kur statüsünde olduğu için 60 yaşında emekli olabilirsiniz ve emekli aylığı almaya başlayabilirsiniz.