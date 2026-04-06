Çam ağaçlarından toplayıp 3 bin liraya satıyorlar: Kazancı boş işçisi az

Aydın'da dağlık alanlarda yetişen ve halkın önemli geçim kaynaklarından olan çam fıstığında hasat başladı. Kilosu 3 bin TL'den satılan çam fıstıklarında, tek bir kozalağın bile altın değerinde olduğu belirtilirken 30-35 metre tırmanmayı gerektiren kozalak toplama işi de oldukça zor ve tehlikeli.

Yıllardır bölgede kozalak toplayan bölge halkı adeta komando gibi ağaçlara rahat bir şekilde çıkarken tehlikesine rağmen bu işten vazgeçemiyor.

3 bin 500 TL yevmiye için 35 metre tırmanıyorlar

Koçarlı ilçesine bağlı köylerde üretim de yaygınlaşırken, çam fıstığının ülke ekonomisine kazandırılması için metrelerce yükseklikteki çam ağaçlarına tırmanan toplama işçileri günlük 3 bin 500 TL yevmiye ile çalışıyor.

Kozalak düşürmek isterken düşenlerin büyük çoğunluğunun hayatını kaybettiğini ifade eden işçiler ekmek parası için yine de bu işi yaptıklarını söylüyor.

"Kazancımız iyi"

‘Künar komandosu' olarak bilinen işçilerden Salih Narıncalı, çocukluğundan beri bu işle uğraştığını ifade ederek "Korkmuyoruz. Ortalama 20 seneden beri bu işi yapıyorum. Allah bereket versin kazancımız iyi. Ağaçlar yüksek olduğu için çıkacak kişi neredeyse yok. İşçisi az. Yeni nesil tehlikeli olduğu için bu işi yapmıyor artık" dedi.

Hasat zamanı en büyük sıkıntılarının işçi bulmak olduğunu ifade eden künar üreticisi Mehmet Karadağ ise "Bu işi herkes yapamıyor. Meşakkatli ve zor bir iş. Allah bereket versin şu anlık fiyatlar iyi. Kilosu 2 bin 500, 3 bin bandında. İşçi yevmiyesi de 3 bin 500 bandında. Her meslekte de olduğu gibi künar hasadı yapacak işçi bulma konusunda yeni nesilde sıkıntı var yani. İşçi konusunda sıkıntımız var" diye konuştu.