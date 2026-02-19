Çamaşır makinesinde bu ayarı yapan elektrik faturasını düşürüyor: Yüzde 62’ye varan tasarruf mümkün

Artan enerji fiyatları nedeniyle tasarruf yöntemleri gündemdeki yerini korurken, uzmanlardan dikkat çeken bir öneri geldi.

İngiltere'de tüketici araştırma kuruluşu Which?’e göre çamaşır makinesini 20 veya 30 derecede çalıştırmak, enerji tüketimini ciddi şekilde azaltarak elektrik faturalarında büyük düşüş sağlayabiliyor.

Enerji tüketiminin yüzde 10’unu oluşturuyor

Uzmanlara göre çamaşır makineleri, ortalama bir evin toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor.

Makineyi daha yüksek sıcaklıklarda çalıştırmak, daha fazla elektrik harcanmasına neden oluyor. Bu da doğrudan enerji faturalarının artmasına yol açıyor. Ancak doğru sıcaklık ayarıyla bu maliyetin önemli ölçüde azaltılması mümkün.

Which?’te kıdemli araştırmacı Rebecca Jakeman, farklı sıcaklıklarda yapılan testlerin çarpıcı sonuçlar ortaya koyduğunu açıkladı.

Test sonuçlarına göre 40 derece yerine 30 derecede yıkama yapmak yüzde 38 enerji tasarrufu sağlıyor. 40 derece 20 derecede yıkama yapmak ise yüzde 62’ye varan enerji tasarrufu sunuyor. Bu değişiklik, yıllık enerji maliyetlerinde önemli bir düşüş anlamına geliyor.

Düşük sıcaklıkta da etkili temizlik sağlıyor

Uzmanlara göre günümüzde kullanılan çamaşır makineleri ve deterjanlar, düşük sıcaklıklarda da etkili temizlik sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Bu nedenle çoğu kıyafet için yüksek sıcaklıkta yıkama gerekmiyor.

Özellikle hafif kirli günlük kıyafetler, tişörtler ve mutfak bezleri düşük sıcaklıkta rahatlıkla temizlenebiliyor.

Bazı ürünler için yüksek sıcaklık hâlâ gerekli

Buna rağmen uzmanlar, bazı çamaşırların hijyen açısından yüksek sıcaklıkta yıkanması gerektiğini vurguluyor.

Özellikle şu ürünler 60 derece veya daha yüksek sıcaklıkta yıkanmalı:

- Havlular

- Yatak çarşafları

- Bebek kıyafetleri

- Yoğun kirli ve lekeli giysiler

Bu sıcaklıklar, bakteri ve mikropların etkili şekilde temizlenmesini sağlıyor.