Çamlıca 1 HES, yeniden satışta

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların işletme hakkının verilmesi yöntemi ile özelleştirmek üzere yeniden ihale açtı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 10 milyon TL geçici teminat bedeli üzerinden ihale edilecek işletmeye 9 Haziran'a kadar teklif verilebilecek.