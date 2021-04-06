Çamlıca Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek

Mehmet KARA

Özelleştirme İdaresi, Elektrik Üretim AŞ’ye ait Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali ile Santral tarafından kullanılan taşınmazları, işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirmek için, kapalı teklif açık artırma usulüyle ihale yapacak. Muhammen bedel açıklanmayan ihaleye sadece tüzel kişiler ve ortak girişim grupları katılabilecek.

Geçici teminat 10 milyon TL

9 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ihaleye katılmak için 15 bin TL tutarındaki şartname ve tanıtım dokümanı bedeli ile 10 milyon TL geçici teminat yatırmak gerekiyor.

Son teklif tarihi 9 Haziran

İhale şartnamesi ve tanıtım dokümanı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan temin edilebilecek. Tekliflerin en geç 09 Haziran 2021 tarihinde, saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi isteniyor.

Santralin gücü 85 MW

Enerji Günlüğü'nün haberine göre Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde kurulu bulunan Çamlıca I HES, 84 MW kurulu güce sahip. Çamlıca I HES, daha önce de ihaleye çıkarılmış ancak teklifler asgari tutarın altında kaldığı için ihale iptal edilmişti.