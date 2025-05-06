Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santralleri özelleştirildi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB), Sivas'taki Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santrallerinin özelleştirilmesine ilişkin ihale kararlarına onay verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Üretim AŞ'ye ait Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santralleriyle bunlar tarafından kullanılan taşınmazların bir bütün halinde özelleştirilmesine ilişkin ihale gerçekleştirildi.

İşletme hakkı en yüksek teklifi veren Akkuş Mimarlık'a verildi

Söz konusu santrallerin işletme hakkı, ihalede 2 milyar 160 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ye verildi.

Bakırköy'de Bilişim Vadisi için ek alan

Öte yandan, bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir alan "Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Terminal İstanbul Ek Alanı" olarak belirlendi.