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Can Ereren: “Bayram öncesi fon tercihinde dikkatli olun”

Bulls Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahir Can Ereren, yatırımcıları fon tercihinde dikkatli olmaya çağırdı.

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Can Ereren: “Bayram öncesi fon tercihinde dikkatli olun”
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Yatırım fonlarına olan ilgi artarken Bulls Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahir Can Ereren, “Bayram tatili gibi dönemlerde kısa vadeli mevdu­atlar cazip gibi görünse de, iyi seçilmiş ya­tırım fonları orta ve uzun vadede çok daha yüksek getiri potansiyeli sunabiliyor. Arife günü yapılan fon alımları takas avantajı ne­deniyle yatırımcısına 5 günlük (Perşembe– Pazartesi) kesintisiz faiz geliri sağlayabilir” dedi.

Bu nedenle arife günü yapılacak stra­tejik fon seçimlerinin, yatırımcılara hem kısa vadeli kazanç hem de orta vadeli istik­rar sağlayabileceğini ifade etti. Ereren, “Ya­tırım yaparken temel prensip, portföyünü­zü risk-getiri dengesi içinde çeşitlendirmek ve fırsatları yakalarken korumayı da ihmal etmemektir” ifadelerini kullandı.