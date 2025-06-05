Can Ereren: “Bayram öncesi fon tercihinde dikkatli olun”
Bulls Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahir Can Ereren, yatırımcıları fon tercihinde dikkatli olmaya çağırdı.
Yatırım fonlarına olan ilgi artarken Bulls Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahir Can Ereren, “Bayram tatili gibi dönemlerde kısa vadeli mevduatlar cazip gibi görünse de, iyi seçilmiş yatırım fonları orta ve uzun vadede çok daha yüksek getiri potansiyeli sunabiliyor. Arife günü yapılan fon alımları takas avantajı nedeniyle yatırımcısına 5 günlük (Perşembe– Pazartesi) kesintisiz faiz geliri sağlayabilir” dedi.
Bu nedenle arife günü yapılacak stratejik fon seçimlerinin, yatırımcılara hem kısa vadeli kazanç hem de orta vadeli istikrar sağlayabileceğini ifade etti. Ereren, “Yatırım yaparken temel prensip, portföyünüzü risk-getiri dengesi içinde çeşitlendirmek ve fırsatları yakalarken korumayı da ihmal etmemektir” ifadelerini kullandı.