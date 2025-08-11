  1. Dünya Gazetesi
Çanakkale Havalimanı yangın nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'deki yangın nedeniyle havalimanı pistinin bugün saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara kapatıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'deki yangın nedeniyle havalimanı pistinin, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, bugün saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara kapatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan, yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Çanakkale'de devam eden orman yangınları nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, bugün saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA