Çanakkale ile Yunanistan arasındaki ticaret işbirliği geliştirilecek

23 Ekim 2019

Gökhan KARAKURT/Çanakkale

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Kongre Fuar Merkezinde gerçekleştirilen görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, “Yunanistan ile Çanakkale arasında deniz ürünleri başta olmak üzere birçok sektörde alışveriş var. Buna son dönemde turizm sektörü de eklendi. Midilli ve Küçükkuyu arasında gerçekleştirilen karşılıklı deniz seferlerinin bunda payı büyük. Oda olarak vize konusunu çok önemsiyoruz. Vize sürelerinin kısıtlı olması ticaretimizin gelişmesindeki en büyük engellerden biridir. Biz Oda olarak bünyemizde Vize Başvuru birimi kurarak bu durumu aşmak ve tüm Başkonsolosluklarımızla işbirlikleri yapmak istiyoruz.” dedi.

“Türkiye-Yunanistan işbirliği forumu yapacağız”

Çanakkale iş insanları olarak öncelikle kara ve deniz yolu ile kendilerine en yakın olan ülkelerle işbirliği yapmak istediklerinin altını çizen Semizoğlu, “ Bunun ilk adımı olarak 2020 bahar dönemimde tüm çevre illeri de kapsayan bir İş Forumu düzenlemek istiyoruz. Bölgemizin 1915 Çanakkale Köprüsünden sonraki orta vadede en büyük yatırımı olan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, sadece yerli değil yabancı yatırımcılar için de büyük fırsatlar sunuyor. Yunanistan’da gıda sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarını bölgemize yatırım yapmaya davet ediyorum. Bunun için gerçekleştireceğimiz İş Birliği Forumu’nu çok önemsiyoruz. Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomik ve Ticari İlişkiler Ofisi Direktörü Apostolos Digbassanis’e gösterdiği işbirliği ve Odayı ziyaret etmesinden dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomik ve Ticari İlişkiler Ofisi Direktörü Apostolos Digbassanis’de; göreve başlayalı 1,5 ay olduğunu belirterek Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nın üyelerinin ticaretinin geliştirilmesi, ihracata teşvik edilmesi yönünde yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini ve takdir ettiklerini söyledi. Başkonsolos Digbassanis en kısa zamanda iki ülke arasında ticari işbirliklerini geliştirmek için ortak adım atılmasından memnuniyet duyacağını dile getirdi.