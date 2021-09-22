Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de açılacağını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, NTV'de katıldığı bir programda, Çanakkale Köprüsü ücreti, metro polemiği gibi birçok konuya dair açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu, "Şu an ki mevcut gemi tarifesinde göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 Euro olacak" dedi.

"Biz belediyenin metrolarına karışmıyoruz"

Metro polemiğine ilişkin Karaismailoğlu, "İstanbul'da Tramvay için 'T' var, Marmaray'ın simgesi var. Biz Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metrolara 'U' harfini koyuyoruz. Biz Belediyenin metrolarına karışmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul'da son durum

Kanal İstanbul projesiyle ilgili son durumu aktaran Karaismailoğlu, "Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah ihalesini en kısa zamanda yapıp hızla bir şekilde başlayacağız. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini yönetmek için alternatif bir su yoluna ihtiyaç var" diye konuştu.

Karaismailoğlu, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu için de Kanal İstanbul'un yapılması gerektiğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, dün Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kedi yolundan yürüyerek Asya'dan Avrupa yakasına geçti.