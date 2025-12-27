Çanakkale, Tekirdağ ve Manisa'da özelleştirme kararları

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Manisa, Çanakkale ve Tekirdağ'da enerji ve liman sektörlerinde üç ayrı özelleştirme sürecini başlattı.

ÖİB'nin konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Manisa'da bulunan Soma A Termik Santrali, Çanakkale'de bulunan Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali ve Tekirdağ Çeşmeli Liman Sahası ve liman geri bölgesindeki taşınmazlar özelleştirilecek.

Mülkiyetleri Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) adına kayıtlı Manisa’nın Soma ilçesindeki taşınmazlar ve üzerindeki Soma A Termik Santrali, bir bütün halinde satış yöntemiyle özelleştirilecek. İhale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 75 bin lira, geçici teminat tutarı 20 milyon lira olarak belirlendi. İhaleye son teklif verme tarihi 10 Şubat 2026 olarak açıklandı. İhale, kapalı zarfla teklif alınması ve pazarlık görüşmelerinin ardından açık artırma yöntemiyle sonuçlandırılacak.

ÖİB’nin bir diğer kararı ise Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde bulunan Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali (RES) için alındı. Santral ve üzerinde bulunduğu alan, işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek. İhale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 100 bin lira, geçici teminat bedeli ise 30 milyon lira olarak belirlendi. Bozcaada RES için son teklifler 18 Şubat 2026’ya kadar alınacak. İhale, kapalı zarfla teklif alma ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

Tekirdağ’da ise Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait Çeşmeli Liman Sahası ve liman geri bölgesindeki taşınmaz, bir bütün halinde 45 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek. Bu ihale için şartname bedeli 150 bin lira, geçici teminat tutarı 70 milyon lira olarak belirlendi. Son teklif verme tarihi 25 Mart 2026 olan ihale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınarak ve görüşmeler yapılarak "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.