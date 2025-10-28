Çanakkale'deki altın madenlerini Türk firma devraldı

TÜMAD Madencilik, Kanadalı Alamos Gold'un Türkiye'deki iştiraki Doğu Biga Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'yi projeleriyle birlikte satın aldığını ve satış işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Satın alma kapsamında Çanakkale'de bulunan Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt projeleri TÜMAD'a devredildi.

TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Balıkesir İvrindi ve Çanakkale Lapseki işletmelerindeki ileri teknolojiye dayalı üretim gücü, yerli sermaye yapısı ve uluslararası standartlardaki çevre yönetimiyle sektörde rol model olarak öne çıkarken çevreyle uyumlu madencilik teknolojileri, su kaynaklarının korunmasına yönelik hassas yönetim politikaları ve biyolojik rehabilitasyon uygulamalarıyla sürdürülebilir madenciliğin Türkiye'deki öncülerinden biri kabul ediliyor.