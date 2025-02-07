Canbebe'nin üreticisi Ontex Grup, Türkiye'deki operasyonları devrediyor

Uluslararası çapta kişisel bakım ürünleri üreten Ontex Group NV, Türkiye'deki Canbebe, Canped, Prosafe ve Windelhosen markalarını, tüm ulusal ve ihracat pazarlarındaki faaliyetlerini ve İstanbul'daki fabrikasını Dilek Grup’a devretmek üzere bağlayıcı anlaşmaya vardığını duyurdu.

2024'te 90 milyon euro'luk satış

Ontex'in Türkiye operasyonu, Türkiye ve çevre bölgelerde ağırlıklı olarak markalı kişisel hijyen ürünleri geliştirmekte, üretmekte, ticarileştirmekte ve dağıtmaktaydı. Önde gelen bebek bakım markası Canbebe ve yetişkin bakım markası Canped’in üreticisi olan Ontex Türkiye, 2024 yılında yaklaşık 90 milyon euro satış gerçekleştirmişti.

Hızlı tüketim ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine

Hızlı tüketim ürünleri sektörünün distribütörü olan Dilek Grup, Türkiye ve ihracat pazarlarında kişisel bakım ürünleri üretimine yönelerek bu işi ulusal ve uluslararası ölçekte daha da büyütmeyi planlıyor.

Ontex Grup Avrupa Başkanı Laurent Nielly, bu anlaşmayla ilgili şunları söyledi:

"Geçtiğimiz aylarda, Türkiye'deki faaliyetlerimiz için stratejik seçeneklerin bir değerlendirmesini yaptık. İşimizin ve çalışanlarımızın, Türkiye ve komşu ülkelerde hızlı tüketim ürünleri sektörünün köklü bir distribütörü olan Dilek Grup çatısı altında güçlü bir şekilde gelişmeye devam edeceğine inanıyoruz."

Devir işlemlerinin tamamlanması Türkiye’deki Rekabet Kurumu’nun birleşme onayına tabi olup devir sürecinin 2025'in 3. çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.