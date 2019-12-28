Çandır: Borcuna en sadık il Antalya

28 Aralık 2019

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Türkiye'de turizm, ekonomi ve tarımda yaşanan sıkıntılara rağmen borcuna en sadık ilin Antalya olduğunu belirtti.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 2019 yılını DÜNYA’ya değerlendirdi, 2020 yılı beklentilerini anlattı. 2019 başında yüzde 21’in üzerinde tüketici enflasyonuyla karşı karşıya kalındığını hatırlatan Çandır, bu konuda tarım sektörünün 'günah keçisi' ilan edildiğini söyledi. Enflasyon konusunda tarım sektörünün suçlanmasını haksızlık olarak değerlendiren Çandır, “Tarımsal üretimin ve ticaretin nadir dönemler hariç enflasyonu körükleyen değil, törpüleyen bir sektör olduğunu defalarca dile getirdik. Bu tespitlerimiz bir kez daha doğrulandı” dedi.

Tarımsal ürün üretim ve ticaretiyle uğraşanların 2019 yılı boyunca ciddi bir maliyet enflasyonu yükü altında çalıştıklarını vurgulayan Ali Çandır, şöyle devam etti:

“Bu yükün altından kalkabilmek için de tarımsal kredilere olan talebimizi Türkiye ortalamasının iki kat üzerinde artırdık. Üstelik bu artış yüzde 35 civarında seyreden ticari kredi maliyetlerine rağmen yaşanmıştır. Maliyetler içinde en fazla etkileyen kalem ise elektrik olmuştur. Yıl boyunca elektriğe yapılan zamlar hepimizi ciddi boyutlarda zorlamış ve zorlamaya devam etmektedir.”

Borcuna en sadık il Antalya

Yaşanan krizlere ve ekonomik sıkıntıların etkisiyle Antalya'da kullanılan ticari kredilerin, Türkiye ortalamasının beş kat üzerinde bir düşüş gösterdiğini söyledi. Kredi talebindeki bu düşüşe rağmen Antalyalıların ödeme yükümlülüklerini, ülke ortalamasının çok üzerinde bir oranda yerine getirdiklerini ifade eden Çandır şöyle konuştu:

“2019 yılında Türkiye’deki protestolu senet tutarı yüzde 21 artarken Antalya'da geçen yıla göre hiçbir artış yaşanmadı. Karşılıksız çek tutarında da Antalya iş dünyası, Türkiye'deki yüzde 12,6’lık artışa karşılık geçen yıla göre kayda değer bir artış yaşamadı. Antalya iş dünyasının borcuna sadık olduğunun bir kez daha doğrulandı. Zamanında ödenen çek tutarında da ülkemizde yüzde 3 düşüş görülürken Antalya’da yüzde 20 artış yaşandı. Antalya 2019 yılında genel ve tarımsal dış ticarette de iyi bir performans gösterdi.”

Ekonominin kurtarıcısı tarım

Ali Çandır, 2019 yılında Antalya'nın ekonomik performansının Türkiye ortalamasının üzerine çıktığını söyledi. Döviz kaynaklı dalgalanmaların yaşadığı dönemlerde ve devamında Antalya'nın, turizm sektörü ve net ihracatçı olma özellikleriyle Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme gösterdiğini ifade eden Çandır, şöyle konuştu:

“Tarım ekonomimizin zor zamanlarında kurtarıcı sektördür. Tarım sektörümüz bu yılda başarıyla bu görevini üstlenmiş ve ekonominin büyümesine olumlu katkıda bulunmuştur. 2020 yılı ön tahminlerimize göre, yılın ilk yarısında 2019 yılından daha zorlu bir dönem bizleri beklemektedir. Faiz düşüşü eğilimi devam ederse dövizde ciddi bir dalgalanma riski bizleri beklemektedir. Enflasyonla eş güdümlü olmayan faiz düşüşleri her zaman döviz üzerinde ciddi baskı yaratmıştır. Bunun sonucunda da tekrar faiz artışları gündeme gelmiştir. Bu türden bir sarmala girmemek için faiz düşüşünü enflasyonla eşgüdümlü gerçekleştirmeliyiz. Ekonomik büyümede lokomotif, tüketim değil, üretim ve ihracat olmalıdır.”

1 kilo domatese 1 kavanoz kapağı

Ülke insanına yerinde iş ve aş sunulamadığını belirten ATB Başkanı Çandır “Kırdan kentlere göçü engelleyemedik. Kırsalda kimse kalmayınca tarımda çalışacak işçi de bulamadık. Soğan, sarımsak ve domates fiyatları nedeniyle tarım sektörünü yerden yer vurduk. Ancak 1 kilogram domates fiyatına 1 adet kavanoz kapağı alındığına da şahit olduk. Domateste karşılaştığımız tuta zararlısına bu yıl da çare bulamadık'' dedi.

ATB Bütçesi yüzde 24 büyüdü

Antalya Ticaret Borsası 2019 yılı cari bütçesinin yüzde 24 artışla Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme göstererek 4,7 milyon TL’ye, işlem hacminin de yüzde 20 artışla 3 milyar TL’ye yükseldiğini belirten Çandır, 2020 yılı bütçenin de 5,5 milyon TL olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.