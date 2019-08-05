Çandır, enflasyon rakamlarını değerlendirdi

05 Ağustos 2019

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Temmuz ayı tüketici enflasyonunun (TÜFE) aylık yüzde 1.36, yıllık enflasyonun ise yüzde 16.65 ilan edildiğini bildiren Çandır, Temmuz ayı fiyat artışlarının piyasa beklentileriyle paralel gerçekleştiğini kaydetti.

Burdur, Antalya, Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'de tüketici enflasyonunun aylık yüzde 1.47, yıllık yüzde 17.43 rakamlarıyla ülke enflasyonun üzerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Çandır, Batı Akdeniz'in 26 bölge içerisinde aylıkta 10. sırada, yıllık 23. sırada yer aldığını belirtti.

Çandır, "İlan edilen bu rakamların her ne kadar beklentiler düzeyinde gerçekleştiğini ifade etsek de geçmiş yıllar ortalamalarına baktığımızda, gerek aylık gerek yıllık olarak son 15 yılın en yüksek enflasyonlarını yaşamaya devam etmekteyiz" dedi.

Ulaştırma ve konut artırdı

Batı Akdeniz tüketici enflasyonunu belirleyen sepetteki 12 ana harcama grubunda aylık bazda en yüksek artışın yüzde 4.06 ile ulaştırmada görüldüğünü belirten Çandır, konutta yüzde 3.58, ev eşyasında yüzde 2.49, eğlence ve kültürde yüzde 1.94 ve lokanta-otellerde yüzde 1.88 artış yaşandığını kaydetti.

Çandır, "Bu ana grupları geçtiğimiz yıl Temmuz ayına ait gerçekleşmelerle kıyasladığımızda özellikle ulaştırma ve konuttaki 4 kat düzeyindeki artışlar bölgemiz enflasyonunu artırmıştır. Düşüş gösteren gruplar ise yüzde 5.76 ile giyim-ayakkabı ve yüzde 0.39 ile gıda-alkolsüz içecekler olmuştur" açıklamasında bulundu.

"ÜFE'nin düşürülmesinin 2 yolu var"

Temmuz ayı üretici enflasyonunu da değerlendiren Ali Çandır, ÜFE'nin aylık yüzde 0.99 düşüş ile son 15 yılın en düşük aylık gerçekleşmesi olduğunu bildirerek, ÜFE'nin yıllık yüzde 21.66 ilan edildiğini kaydetti.

Üretici enflasyonunun gerilemesine rağmen üretici ile tüketici enflasyonları arasındaki makasın açık kalmaya devam ettiğini söyleyen Çandır, şöyle konuştu:

"Özellikle sepet içerisindeki ağırlığı yüksek olan gıda grubunun, mevsim etkisi dışında da düşmesi ve üretici ile tüketici arasındaki açılan makası kapatabilmesi için iki yol var. Ya üretici maliyetlerinin bir bölümünü daha tüketiciye yansıtacak ya da üretimde kullanılan girdi fiyatları düşürülecek. Bunun için devletin özellikle tarımsal üretimde kullanılan girdilerin düşürülmesinde şimdiden önlem alması gıda grubundaki enflasyonun kalıcı olarak düşmesini sağlayacaktır."

Enflasyonun seyrini belirleyen çekirdek enflasyonun aylık yüzde 2.10 ve yıllık yüzde 16.20 olarak ilan edildiğini belirten Çandır, "Bu gerçekleşme çekirdek enflasyonun halen yüksek seyrini korumaya devam ettiğini göstermektedir" dedi.

3 ay düşüş yaşanacak

3 ay boyunca geçen yıl yaşanan yüksek enflasyonların baz etkisiyle enflasyonda bir düşüş yaşanacağını bildiren Çandır, "Fakat, Temmuz ayı başında elektriğe yapılan zam, KDV ve ÖTV indirimlerinin sona ermesi ile yapılan zamlar, yüksek maliyet enflasyonunun yanına bir de iç talepte sert daralma yaşanmasına neden olmaktadır." ifadelerini kullandı.