Çandır: Yerli muzun sonu nara benzemesin

19 Aralık 2019

FİKRİ CİNOKUR

Son yıllarda yaygınlaşan örtüaltı (sera) muz üretiminin geçmişte nar üretiminde olduğu gibi bir hayal kırıklığı yaşatmaması için üreticiler dikkatli olmaya çağırıldı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, hızla yaygınlaşan örtüaltı muz üretiminin geçmişte narda olduğu gibi bir hayal kırıklığına yol açmaması için üreticileri dikkatli olmaya çağırdı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır yaptığı açıklamada, Antalya’daki örtüaltı muz üretiminin, 2014’ten itibaren iyice hızlandığını söyledi. Antalya’nın 2018 yılında yaklaşık 160 bin ton muz üretildiğini anlatan Çandır “Türkiye’de her üç muzdan 1’ini Antalyalı çiftçi üretti. Bu rakamın yüzde 48’i, yani 78 bin tonu ise örtüaltında üretildi” dedi.

Muzun sonu nar gibi olmasın

Özellikle Manavgat ve Aksu gibi doğu ilçelerinde hızla yayılan muz üretimi konusunda kimi sorunlara işaret eden Ali Çandır şunları söyledi:

“Gerek üretim ve gerek çeşit seçimi konusunda bazı sorunlar gözlemliyoruz. Muzun, geçmişte yaşadığımız nar örneği gibi bir yolda ilerlediğini de kaygıyla izliyoruz. Nar için defalarca uyarılarda bulunduk. Uyarılarımız sonuçsuz kaldı. Üretim planlaması yapılmadan yaygınlaşan nar bahçelerinin sonu söküm olmuştu. Muzda da aynı sorunları yaşamak istemiyoruz. Eğer muzdaki stratejimiz yurtiçi tüketimi karşılayacak bir yerli üretimse arz kapasitemizi buna göre belirlemeli. Yok stratejimizi küresel rekabete uyumlu yani ihracat potansiyeline sahip bir üretimse o takdirde de arz kapasitemizi bu projeksiyona göre belirlemeliyiz.''

Muzun geleceği

Muzun geleceğinin rekabet gücüne bağlı olduğunu vurgulayan ATB Başkanı Ali Çandır, şunları kaydetti.

“Türkiye'nin 800 bin ton civarında olan muz tüketimi var. Bunun 500 bin tonunu yerli üretimle karşılıyoruz. Son 5 yıldaki büyüme hızımızı düşünürsek 2-3 yılda tüketimin büyük bir bölümünü yerli üretimle karşılayabileceğiz. Bu üretimin kalite ve çeşit standartları ile maliyet performansı, iç tüketim ve ihracat potansiyelimizi ortaya çıkaracaktır. Yüksek gümrük duvarlarıyla korunmakta olan muzun geleceği ise standartlar ve rekabet gücüne bağlı olacaktır.”'

Muz ithalatı azaldı

TUİK'in rakamlarına göre Türkiye, 2017 yılında 207 bin 850 ton olan muz ithalatına karşılık 233 milyon 799 bin dolar ödedi. Antalya bölgesinde üretimin artmasıyla birlikte muz ithalatı da düşmeye başlarken yurtdışına ödenen döviz de azaldı. Muz ithalatı 2018 yılında 67 milyon dolara ve 100 bin ton seviyesine indi.