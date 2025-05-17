CANİK ve Nurol Makina’dan Litvanya’da gövde gösterisi
Türk savunma sanayisi şirketlerinden CANiK, bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup ve Nurol Makine ile güçlerini birleştirerek, NMS 4x4 zırhlı muharebe aracının Litvanya’daki fiili atış gösterisinde dikkatleri üzerine çekmesini sağladı.
İki Türk şirketi, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen Live Firing Show etkinliğinde, gelişmiş zırhlı araç teknolojileri ve yenilikçi silah sistemlerini sergileyerek uluslararası alanda ilgi topladı. SYS Grup şirketleri UNIROBOTICS ve AEI Systems iş birliğiyle gerçekleştirilen bu etkinlikte, Nurol Makina, NMS 4x4 zırhlı aracına entegre edilen iki farklı yüksek teknoloji sisteminin canlı atış performansını sergiledi.
Nurol Makina, NMS 4x4 platformunda, SYS Grup şirketi UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON 30 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ile atış performansı sundu. TRAKON 30 üzerinde kullanılan 30x113mm VENOM LR Düşük Geri Tepmeli Orta Kalibre Top ise, SYS Grup’un İngiltere merkezli şirketi AEI Systems tarafından üretildi. Şirketten verilen bilgiye göre, ayarlanabilir atım hızı ve düşük geri tepme kuvveti sayesinde farklı platformlara kolay entegrasyon imkânı sunan VENOM LR, 2000 metre etkili menziliyle operasyonlara yüksek görev esnekliği kazandırıyor. Bu entegrasyon, Nurol Makina’nın zırhlı araç alanındaki hassasiyet, ateş gücü ve görev uyumu konularında ulaştığı teknolojik seviyeyi de gözler önüne sermiş oldu.
"Pazarlarda elimiz daha güçlü"
SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, yaptığı açıklamada, farklı etkinliklerde dünyanın dört bir yanında yetenek gösterimleri ve pazarlama faaliyetleri yürüttüklerini belirtti. Bu çalışmaların, güçlü ekiplerle ve kapsamlı uluslararası iş birlikleriyle hayata geçirildiğine dikkat çeken Aral, özellikle Nurol Makina gibi, NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine başarıyla ihracat yapan güçlü markalarla birlikte çalışmanın önemini vurguladı. Aral, “NMS 4x4, TRAKON 30 ve VENOM LR’ın bir araya gelmesiyle, çağdaş askeri operasyonların dinamik ihtiyaçlarına yanıt veren ileri teknolojili çözümler sunduk. Bu ve benzeri entegrasyonlarla gerçekleştirdiğimiz kabiliyet gösterimleri, uluslararası pazarlarda elimizi daha da güçlendiriyor” dedi.