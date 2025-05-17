CANİK ve Nurol Makina’dan Litvanya’da gövde gösterisi

İki Türk şirketi, Litvanya’nın baş­kenti Vilnius’ta düzenlenen Li­ve Firing Show etkinliğinde, ge­lişmiş zırhlı araç teknolojileri ve yenilikçi silah sistemlerini ser­gileyerek uluslararası alanda il­gi topladı. SYS Grup şirketleri UNIROBOTICS ve AEI Systems iş birliğiyle gerçekleştirilen bu et­kinlikte, Nurol Makina, NMS 4x4 zırhlı aracına entegre edilen iki farklı yüksek teknoloji sisteminin canlı atış performansını sergiledi.

Nurol Makina, NMS 4x4 plat­formunda, SYS Grup şirketi UNIROBOTICS tarafından ge­liştirilen TRAKON 30 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ile atış performansı sundu. TRA­KON 30 üzerinde kullanılan 30x113mm VENOM LR Düşük Geri Tepmeli Orta Kalibre Top ise, SYS Grup’un İngiltere mer­kezli şirketi AEI Systems tara­fından üretildi. Şirketten verilen bilgiye göre, ayarlanabilir atım hızı ve düşük geri tepme kuvve­ti sayesinde farklı platformlara kolay entegrasyon imkânı sunan VENOM LR, 2000 metre etkili menziliyle operasyonlara yük­sek görev esnekliği kazandırı­yor. Bu entegrasyon, Nurol Ma­kina’nın zırhlı araç alanında­ki hassasiyet, ateş gücü ve görev uyumu konularında ulaştığı tek­nolojik seviyeyi de gözler önüne sermiş oldu.

"Pazarlarda elimiz daha güçlü"

SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, yaptığı açıklamada, farklı etkinliklerde dünyanın dört bir yanında yetenek gösterimleri ve pazarlama faaliyetleri yürüttüklerini belirtti. Bu çalışmaların, güçlü ekiplerle ve kapsamlı uluslararası iş birlikleriyle hayata geçirildiğine dikkat çeken Aral, özellikle Nurol Makina gibi, NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine başarıyla ihracat yapan güçlü markalarla birlikte çalışmanın önemini vurguladı. Aral, “NMS 4x4, TRAKON 30 ve VENOM LR’ın bir araya gelmesiyle, çağdaş askeri operasyonların dinamik ihtiyaçlarına yanıt veren ileri teknolojili çözümler sunduk. Bu ve benzeri entegrasyonlarla gerçekleştirdiğimiz kabiliyet gösterimleri, uluslararası pazarlarda elimizi daha da güçlendiriyor” dedi.