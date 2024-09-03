Çankaya'daki 103 bin metrekarelik taşınmaz için özelleştirme kararı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bazı taşınmazları 'satış' yöntemiyle özelleştirecek. ÖİB'nin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çankaya'nın Karakusunlar Mahallesi'nde bulunan 103 bin 867 metrekarelik taşınmazlar bir bütün halinde özelleştirilecek. Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle yapılacak ihale, açık artırmayla sonuçlandırılacak.