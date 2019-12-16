Çankırılı Boris Johnson seçimi Hoşdereli Tourismo ile kazandı
Başbakan Johnson, seçim çalışmalarını MercedesBenz'in Hoşdere tesislerinde Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Yeni Tourismo ile yaptı, kasabalarda süt dağıttı.
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