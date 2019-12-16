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Çankırılı Boris Johnson seçimi Hoşdereli Tourismo ile kazandı

Başbakan Johnson, seçim çalışmalarını MercedesBenz'in Hoşdere tesislerinde Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Yeni Tourismo ile yaptı, kasabalarda süt dağıttı.

Çankırılı Boris Johnson seçimi Hoşdereli Tourismo ile kazandı
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