Canlı altın fiyatları: Çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

21 Eylül 2020

Yatırımcılar canlı altın fiyatları takibine devam ediyor. Haftanın ilk gününe altın fiyatları yükselişle başlarken, gram altın 475 lira seviyelerinden satılıyor. Çeyrek altın fiyatı 777 lira seviyelerinde olurken, 22 ayar bilezik fiyatları ise 433 liradan işlem görüyor.

Gram altın: 475,10

Çeyrek altın: 777,97

Yarım altın: 1.555,94

Cumhuriyet altını: 3.200,00

Gremse altın: 7.779,72

Ata altın: 3.216,57

Beşli altın: 15.702,19

İkibuçuk altın: 7.727,38

Ziynet altın: 3.102,37

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22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri de 22 ayar bilezik fiyatları. Bilezik fiyatlarına bakıldığında 14 ayar bileziğin gram fiyatı 271,22 lira, 18 ayar bileziğin gram fiyatı 347,35 lira, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 433,95 lira oldu.

Altın fiyatları neden yükseliyor?

Analistlere göre yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyor. Özellikle Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim altın fiyatlarını baskı altında tutmaya devam ediyor.