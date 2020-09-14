Canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı

14 Eylül 2020

14 Eylül canlı altın fiyatları merak konusu... Serbest altın fiyatları için en çok araştırılan konuların başında Kapalıçarşı altın fiyatları gelirken, çeyrek altın 764 lira seviyelerinden işlem görüyor. Bunun yanı sıra yarım altın fiyatları güne 1.529 lira seviyelerinde, cumhuriyer altın fiyatı ise 3.145 lira seviyelerinde bulunuyor. 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise bugün 426 lira seviyelerinde bulunuyor. İşte 14 Eylül altın fiyatları...

Gram altın: 468,86 TL

Çeyrek altın: 764,91 TL

Yarım altın: 1.529,82 TL

Cumhuriyet altını: 3.145,00 TL

Gremse altın: 7.649,10 TL

Ata altın: 3.162,56 TL

Beşli altın: 15.438,55 TL

İkibuçuk altın: 7.597,64 TL

Ziynet altın: 3.050,28 TL

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Bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Bugün bilezik fiyatları da altın fiyatları gibi merak edilenler arasında... 14 Eylül bilezik fiyatlarına bakıldığında 22 ayar bilezğin gram fiyatı 426,67 lira, 18 ayar bileziğin gram fiyatı 341,52 lira, 14 ayar bileziğin gram fiyatı ise 266,67 liradan işlem görüyor.

Aşı süreci altın fiyatlarını etkiliyor

ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin sürecin olumsuz sonuçlanması altın fiyatlarını baskıladı. Bunun dışında yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısına ilişkin haber akışı ve bölgesel jeopolitik gerginlikler de altın fiyatlarını etkiliyor.