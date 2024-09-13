CANLI DÖVİZ KURU: Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç TL? (13 Eylül anlık döviz kuru)
5 EYLÜL ANLIK DÖVİZ KURU: Haftanın son işlem gününde döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapması beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Dolar, yeni güne 33,96 lira seviyesinden başladı. Euro ise 37 TL'nin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki, 13 Eylül Cuma, Euro ve dolar fiyatları ne kadar? İşte güncel döviz kurlarında son durum...
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ABD Merkez Bankası'nın gelecek hafta yapması beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler, fiyatları etkiliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirme kararının ve ABD üretici enflasyonunun beklentilere paralel gelmesiyle beraber döviz kurlarındaki son durum takip ediliyor.
1 dolar, 1 Euro kaç TL?
Dolar/TL, 33,96 seviyesinde seyrediyor. Euro ise aynı dakikalar itibarıyla 37,66 TL'den işlem görüyor.