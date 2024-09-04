CANLI DÖVİZ KURU: Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç TL? (4 EYLÜL DÖVİZ KURLARI)
4 EYLÜL ANLIK DÖVİZ KURU: Dolar/TL geçtiğimiz haftalardaki yükseliş eğilimini yeni günde de sürdürüyor. Dün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından yurt içinde bugün TCMB'nin "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporu ve reel efektif döviz kuru verileri takip edilecek. Küresel piyasalar ise ABD verileri ve BoC faiz kararını takip ediyor. 4 Eylül Çarşamba Euro ve dolar fiyatları ne kadar? İşte güncel döviz kurlarında son durum...
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Küresel piyasalar bugün açıklanacak ABD verileri ve Kanada Merkez Bankası'nın (BoC), faiz kararına odaklandı. Yeni günde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporu ve reel efektif döviz kuru verileri takip edilecek.
Dolar, 4 Eylül sabahına yükselişle başladı. Dolar, 0,11 yükselişle 34,04 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla Euro/TL yüzde 0,28 yükselişle 37,67 seviyesinde seyrediyor.