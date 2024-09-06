CANLI DÖVİZ KURU: Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç TL? (6 Eylül anlık döviz kuru)
5 EYLÜL ANLIK DÖVİZ KURU: Haftanın son işlem gününde beklenen veri ABD'den gelecek. Saat 15.30'da ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı yayımlanacak. Öte yandan Fitch'ten gelecek Türkiye için değerlendirme raporu da takip ediliyor. Dolar, yeni günde 34 TL'nin hemen altında seyrediyor. Euro ise 37 TL'nin üzerinde işlem görüyor. Peki, 6 Eylül Cuma, haftanın son işlem gününde Euro ve dolar fiyatları ne kadar? İşte güncel döviz kurlarında son durum...
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Yurt içinde günün son saatlerinde Fitch'ten gelecek Türkiye için değerlendirme raporu takip edilecek. Yurt dışında ise gözler, ABD'nin tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı rakamlarında olacak. Haftanın son işlem gününde yoğun veri gündemi takip edilirken dolar/TL ve Euro/TL'deki son durum merak ediliyor.
1 dolar, 1 Euro kaç TL?
Dolar/TL, 33,99 seviyesinde seyrediyor. Euro ise aynı dakikalar itibarıyla 37,83 TL'den işlem görüyor.