CANLI DÖVİZ KURU: Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç TL? (6 Eylül anlık döviz kuru)

Yurt içinde günün son saatlerinde Fitch'ten gelecek Türkiye için değerlendirme raporu takip edilecek. Yurt dışında ise gözler, ABD'nin tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı rakamlarında olacak. Haftanın son işlem gününde yoğun veri gündemi takip edilirken dolar/TL ve Euro/TL'deki son durum merak ediliyor.

1 dolar, 1 Euro kaç TL?

Dolar/TL, 33,99 seviyesinde seyrediyor. Euro ise aynı dakikalar itibarıyla 37,83 TL'den işlem görüyor.