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Canlı hayvan ithalatında yürürlük tarihi uzatıldı

Canlı hayvan ve hayvansal ürün ithalatına ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihi uzatıldı.

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AA
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Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik'in yürürlük tarihi 3 yıl uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının konuya ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle 2016 yılında yayımlanan yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 8 yıl sonra, 2024'te yürürlüğe girmesi hükme bağlandı.

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