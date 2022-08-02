Canlı: TCMB Başkanı Kavcıoğlu konuşuyor
TOBB Sektör Meclisleri müşterek toplantısı Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun katılımıyla yapılıyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sektör Meclisleri müşterek toplantısı Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun katılımıyla yapılıyor.
Toplantının açılışında Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu bir konuşma yaptı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:
Firmaların uygun finansamana erişmesi kritik.
Son dönemde finansmana erişim zorlaştı.
Reeskont kredilerine erişimle ilgili sıkıntılar arttı.
Faizler yükseldi, kredi limitleri azaldı.
İşletme sermayesi kredisi ihtiyacı maliyetlerdeki yükselişle arttı.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu ekonomiye ilişkin sunum yapıyor.