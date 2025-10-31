CANLI YAYIN | DÜNYA Finans Zirvesi başladı

Geçtiğimiz yıl büyük ilgiyle gerçekleştirilen DÜNYA Finans Zirvesi, bu yıl da Türkiye’nin finans gündemini belirleyecek önemli isimleri ağırlıyor.

“Küresel Ekonomi: Türkiye Ekonomisinin Görünümü – 2025” temasıyla düzenlenen zirve, bugün İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Salonu’nda Dünya Gazetesi yazarı Prof. Dr. Çisil Sohodol'un konuşması ile başladı.

Az önce salona katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ilerleyen dakikalarda açılış konuşması yapması bekleniyor.

İlk oturum: Küresel ekonomik görünüm ekseninde bankacılık sektörünün 2026 perspektifi

Zirvenin ilk oturumu, “Küresel ekonomik görünüm ekseninde bankacılık sektörünün 2026 perspektifi” başlığıyla gerçekleştirilecek.

Panelin moderatörlüğünü TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici üstleniyor. Oturumda;

* Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar,

* Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan,

* Akbank Genel Müdürü Kaan Gür,

* QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan konuşmacı olarak yer alıyor.

İkinci panel: Küresel ekonomik trendler ve katılım bankacılığı: 2026’ya bakış

Zirvenin ikinci oturumu ise “Küresel ekonomik trendler ve katılım bankacılığı: 2026’ya bakış” başlığıyla düzenlenecek. Bu oturumun moderatörlüğünü, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç. Dr. Mehmet Fatih Ulu yapacak.

Panelin konuşmacıları arasında;

* TKBB Başkanı Mehmet Ali Akben,

* Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir,

* Hayat Finans Genel Müdürü Galip Karagöz yer alıyor.