Canlı Yayın: Ekonomi & Hukuk Buluşmaları

Daha İyi Yargı Derneği ile DÜNYA işbirliğinde düzenlenen ‘Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları’nın üçüncüsü Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’nda gerçekleşiyor.

DÜNYA Gazetesi (NBE) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte, Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Avukat Mehmet Gün'ün yanı sıra iş ve hukuk dünyası temsilcileri "A'dan Z'ye Türk Yargı Reformu"nu tartışıyor.