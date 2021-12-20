Canlı Yayın: Enerji krizi masaya yatırılıyor

Dünya Gazetesi'nin düzenlenlediği özel etkinlikle küresel çapta etkili olan ve ülkemizde de sanayiden tarıma birçok sektörü etkilemesi beklenen enerji darboğazını konunun uzmanları ile masaya yatırılıyor.



Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ moderatörlüğünde düzenlenen “Krizde Enerji, Enerjide Kriz: Küresel Enerji Darboğazı Türkiye’yi Nasıl Etkiliyor?” başlıklı webinarda, enerji darboğazının Türkiye üzerindeki etkilerinin yanı sıra, AB Yeşil Mutabakatı eşiğinde yaşanan bu durumun uzun vadeli etkileri ve Türkiye’nin enerji tedarik güvenliği gibi önemli konular yetkili ve uzman isimlerce tartışııyor.



Webinarda, Enerji IQ Bilgi Servisleri Genel Müdürü Emre Ertürk, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Kurucu Direktörü Dr. Güven Sak, GazDay Genel Müdürü Mehmet Doğan ve Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, enerji piyasalarında yaşananların nedenlerini, kısa ve orta vadeli sonuçlarını ve Türkiye’nin bu süreçte atması gereken adımları değerlendiriyor.

