Canlı Yayın - TCMB Başkanı Uysal konuşuyor

31 Temmuz 2019

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Üçüncü Enflasyon raporunu açıklıyor.

TCMB'nin yüzde 14,6 olan yıl sonu enflasyon beklentisini aşağı yönlü revize etmesi bekleniyor.

Yeni başkan Uysal'ın basın ve ekonomistlerin karşısına ilk kez çıkması ve 425 baz puanlık faiz indirimi sonrası ilk toplantının yapılması, verilecek mesajlar açısından önemli görülüyor...



CANLI YAYIN

TCMB Başkanı Uysal'ın açıklamalarından satır başları...

- Belirsizlikler 2019 küresel görünüme ilişkin riskleri aşağı yönlü tutuyor

- Kredi büyümesi ikinci çeyrekte zayıf bir görünüm izledi

- Piyasa faizleri tüm vadelerde geriledi

- Enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki kısmi iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini öngörüyoruz

- TL'de ima edilen kur oynaklığı mevcut rapor döneminde azaldı

- 2019 yılının ikinci çeyreğinde enflasyon gerçekleşmeleri, TÜFE için daha belirgin olmak üzere nisan enflasyon raporunda verilen tahminlerin altında kaldı

- Yıllık enflasyondaki azalışta gıda, temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu

- Fiyatlama davranışına dair göstergeler bu dönemde bir miktar yukarı yönlü seyir izlese de arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir

- Enflasyon görünümünde talep kaynaklı aşağı yönlü riskler mevcut

- Net mal ve hizmet ihracatının dönemlik büyümeye katkısının arttığını düşünüyoruz

- Finansal koşulların iç talepte ılımlı bir toparlanmaya destek vereceğini, net ihracatta olumlu seyrin süreceğini düşünüyoruz