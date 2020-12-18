Canlı Yayın: Türk ve Amerikan şirketleri ödüllerine kavuşuyor

Türkiye-ABD ikili ticaret ve yatırımına katkıda bulunan Türk ve Amerikan Şirketleri “I AmChampion Awards” programında ödüllerine kavuşuyor.

İkili ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan şirketleri kutlamak ve teşvik etmek üzere gerçekleştirilen Ödül Programında bu yıl 12 farklı kategoride ödül sunulacak.

Aynı zamanda, Türkiye-ABD iş diyaloğuna katkı sağlayan iş insanı da Onur Ödülünü alacak.