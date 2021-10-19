Canlı Yayın: TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan konuşuyor

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplandı.

TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan, gündeme dair gelişmeleri değerlendiriyor.

Özilhan'ın konuşmasından satır başları:



Bereketsiz ve dengesiz ekonomik büyüme, mahşerin dört atlısı arasında yer alıyor.

Dünyadaki jeopolitik riskler artıyor.

Türkiye'nin yüzde 60'ı çölleşmeyle karşı karşıya. Su rezervleri tarihsel olarak en düşük seviyelerine iniyor. Kuraklık tarımı ve çiftçileri olumsuz etkiliyor.



Şu anki ekonomik modeli tamamen değiştirmemiz, karbon nötr bir ekonomi olmayı hedeflememiz gerekiyor.

Toplusaml adaleti tesis etmemiz gerekiyor.

Başta Merkez Bankası olmak üzere düzenleyici kurumların bağımsızlığı tartışma dışı olmalı.