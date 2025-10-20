Canva, Snapchat, Roblox çökmüştü... Amazon Web Services'ten küresel erişim sorununa ilişkin açıklama!

Amazon Web Services (AWS), sabah saatlerinde başlayan ve ABD ile Avrupa başta olmak üzere birçok uygulamaya erişimi engelleyen teknik sorunun giderildiğini, çoğu AWS hizmetinin normal şekilde çalıştığını duyurdu.

AWS'de bu sabah saatlerinden itibaren yaşanan teknik bir kesinti, Snapchat, Perplexity, Amazon, oyun platformu Fortnite, İngiliz Lloyds Bank, İngiltere Gelir ve Gümrük Dairesi, yabancı dil öğrenme uygulaması Duolingo, Prime Video, telekomünikasyon şirketleri Vodafone ve BT, Canva, Signal ve Roblox dahil birçok uygulamaya giriş yapılmasını engellemişti.

'Sorun tamamen giderildi ama...'

AWS, soruna ilişkin güncel bilgi sayfasında yaptığı paylaşımda, "Alan Adı Sistemi" (DNS) sorununun tamamen giderildiğini ve çoğu AWS hizmetinin artık normal şekilde çalıştığını bildirdi.

ABD-DOĞU-1 (US-EAST 1) bölgesine bağlı küresel hizmetlerin de yeniden normale döndüğü teyit edilen paylaşımda, ancak tam çözüm sağlanana kadar bazı taleplerin geçici olarak sınırlandırılabileceği ve hata oranları görülebileceği kaydedildi.

İnternet kesinti takip monitörü Downdetector verilerine göre, kullanıcılar söz konusu uygulamalara erişim sorunu yaşandığını raporlamaya devam ediyor ancak soruna ilişkin bildirimler sabah saatlerine göre azalmış durumda.