Capital Economics: Dolar kurunda beklenti 26 lira

Foreks'teki habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz, gevşek mali politika ve sınırlayıcı döviz regülasyonlarının Türk ekonomisinde bir dizi dengesizlikle sonuçlandığına işaret eden Peach, bunlar arasında yüksek enflasyon, yüksek cari işlemler açığı, ağır dış finansman gerilimleri ve aşırı değerli kur olduğunu savundu.

“Türkiye üstesinden gelmişti”

Liam Peach, "Türkiye 2022'de zorlukların üstesinden geldi, ancak son aylarda gelişen çatlaklar ve cari politikalar giderek daha sürdürülemez görünüyor" dedi. Peach, Türk Lirası'nın bu yıl yüzde 25 değer kaybederek ABD doları karşısında 26 lira seviyesine gerileyeceğini öngördü.