Capital Economics: TCMB, 200 baz puanlık faiz indirimi yapabilir

Capital Economics, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonda gevşeme sinyallerinin güçlenmesiyle birlikte faiz indirimlerine devam edebileceğini öngörüyor.

Ağustos ayında tüketici fiyatları enflasyonu yıllık bazda yüzde 33'e gerileyerek hafif bir yavaşlama kaydetti. Güçlü ekonomik aktiviteye rağmen fiyat baskılarındaki bu düşüş eğilimi dikkat çekti.

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Baş Ekonomisti William Jackson, temel enflasyon dinamiklerinin yumuşadığını belirterek, daha fazla parasal gevşeme için alan yarattığını söyledi. Jackson, "Bu durum Merkez Bankası'nın önümüzdeki Perşembe günü yapacağı toplantıda büyük faiz indirimlerine kapıyı açık tutuyor" ifadelerini kullandı.

Jackson, TCMB'nin bir hafta vadeli repo faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41,0 seviyesine çekmesini beklediklerini ifade etti. Böyle bir adım, enflasyonla mücadele için uygulanan sıkılaştırma politikasının ardından başlatılan gevşeme sürecinin devamı niteliğinde olacak.

Piyasalar ise TCMB'nin ekonomik büyümeye destek verme isteği ile fiyat istikrarı hedefi arasında nasıl bir denge kuracağını yakından takip ediyor.