Capital Economics, TCMB'nin mart ayı faiz kararını tahmin etti

Capital Economics, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mart ayındaki toplantıda vereceği faiz kararına ilişkin tahminde bulundu.

Capital Economics'e göre, TCMB Mart ayındaki toplantıda da faiz indirecek.

TCMB bugün, politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e indirdiğini açıklamıştı.

Merkez Bankası, kararların toplantı bazında alınacağını ve enflasyon görünümündeki herhangi bir önemli bozulmaya tepki vereceğini yineledi.

"Bir faiz indirimi daha yapabilir"

Faiz kararının ardından Türk lirasının çok az hareket ettiği belirtilerek, TCMB'nin faiz indirimlerini sürdürmesini beklediklerinin de altı çizildi.

Capital Economics ekonomisti William Jackson, “Politika yapıcılar açıkça faiz oranlarının çok fazla ve çok hızlı düşeceğine dair endişeleri ortadan kaldırmak istiyor” dedi.

Jackson, altta yatan enflasyon baskılarının hafiflediğine dair işaretler göz önüne alındığında, TCMB'nin Mart ayındaki bir sonraki toplantıda 250 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapabileceğini söyledi.