Capital Economics: Türkiye'de enflasyon kemikleşecek

Londra merkezli araştırma şirketi Capital Economics, Türkiye'de bugün açıklanan ikinci çeyrek GSYH verisi sonrası değerlendirme yaptı.

Capital Economics, Türk ekonomisinin ikinci çeyrekte güçlü şekilde büyüdüğünü, ancak bu dönemde ülkenin dış kırılganlıklarının arttığını ve liranın kayda değer kayıplara yatkın olmaya devam ettiğini bildirdi.

Capital Economics ekonomisti Jason Tuvey yazdığı yatırımcı notunda, "Bu yılın ilk yarısında Türk ekonomisinde güçlü bir büyüme görüldü, yüksek küresel enerji fiyatları ve hane halkını enflasyondaki yükselişten korumaya yönelik politikalar enflasyonun kemikleşeceği ve cari işlemler açığının geniş, yüksek olmaya devam edeceğine anlamına geliyor" değerlendirmesini yaptı.

Türk ekonomisi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 büyüdü. İlk çeyrekte büyüme yüzde 0,7 olmuştu.