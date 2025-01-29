Capital Economics uyardı: Trump’ın gümrük tarifeleri enflasyonu tetikleyebilir!

Capital Economics, Trump yönetiminin gümrük tarifeleri planlarının hayata geçmesi durumunda ABD’de enflasyonun hızlanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Analizlere göre, kapsamlı gümrük tarifeleri uygulanırsa tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 3 ile 4 arasında bir seviyeye yükselebilir.

ABD’de 12 aylık enflasyon şu anda yüzde 2,9 seviyesinde seyrediyor. Trump'ın gümrük tarifelerinin başlangıçta enflasyon üzerinde sınırlı bir etkisi olacağı tahmin ediliyordu. Ancak tarifelerin, diğer ülkelerle işbirliğini zorlamak için bir araç olarak kullanılması, şirket yöneticileri arasında endişeye yol açtı.

Capital Economics, Trump’ın tarifelerle ilgili yaklaşımını eleştirerek, “Trump sürekli olarak diğer ülkelerin gümrük tarifelerinin maliyetini üstleneceğini iddia ediyor. Ancak bu, yabancı ihracatçıların rekabetçi kalabilmek için fiyatlarını düşüreceği varsayımına dayanıyor. Geçmişteki örnekler bu görüşün doğru olmadığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret politikalarının etkisiyle artması beklenen maliyetler, tüketici fiyatlarını yukarı çekebilir. Analistlere göre, tarifeler nedeniyle ithalat maliyetlerinde yaşanacak artışlar doğrudan Amerikan tüketicilerine yansıyabilir. Bu da TÜFE’nin orta vadede yüzde 3 ila 4 seviyesine ulaşmasına yol açabilir.