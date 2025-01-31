Capital Economics'ten dikkat çeken ECB yorumu: Daha fazla faiz indirimi gelebilir!

Capital Economics'in Euro Bölgesi baş ekonomist yardımcısı Jack Allen-Reynolds, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecekte daha fazla faiz indirimine gideceğini ve bu indirimlerin yatırımcıların öngörülerinden daha kapsamlı olacağını ifade etti.

Allen-Reynolds, "ECB'nin bugün mevduat faizini yüzde 3'ten yüzde 2.75'e indirme kararı sürpriz olmadı. Buna eşlik eden açıklamalar, daha fazla faiz indiriminin geleceğine dair açık bir işaret içeriyor" dedi.

Ekonomist, ECB'nin faiz oranlarını yatırımcıların beklentilerinden daha fazla düşürmesinin gerekli olacağını ifade ederek, "Politika yapıcıların enflasyonun yakında sürdürülebilir bir şekilde hedefe ulaşacağından emin olduklarını görüyoruz. Bu da gelecekteki faiz indirimi kararlarına kapı aralıyor" değerlendirmesinde bulundu.

ECB'nin açıklamasında politikanın hala "kısıtlayıcı" olarak tanımlandığına dikkat çeken Allen-Reynolds, bankanın artık bu kısıtlayıcı politikanın gerekli olmadığına inandığını ve bu nedenle önümüzdeki toplantılarda ek faiz indirimlerine gitme olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

Jack Allen-Reynolds, ECB'nin enflasyon hedeflerine ulaşma yolunda atacağı adımların yatırımcıların beklentilerinden daha agresif olabileceğine vurgu yaptı. Bu açıklamalar, Avrupa ekonomisinde faiz politikasının seyrine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.