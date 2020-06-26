26 Haziran 2020

Osman Nuri BOYACI-DENİZLİ

Çardak’ta 1996 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından temeli atılan, ancak küresel ekonomik krizlere yakalandığı için yıllarca yatırım yapılmayan Çardak Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (Çardak OSB), Denizli Sanayi Odası’nın girişimleriyle yeniden canlanmaya başladı. Altyapısı 13 ayda tamamlanan, 3 milyon 255 bin metrekare alana kurulun Çardak OSB, 20 yıla yakın atıl durumda kalmış, Denizli Sanayi Odası 2015 yılında kendisine ait 270 bin metrekare alanı 3 dolardan, Vakıfb ank ise 2017 yılında imzalanan protokolle 977 bin 264 metrekare arsayı 5 dolardan satışa çıkardı.

Bölgenin canlandırılması için yapılan çalışmalar sonuç verdi ve bölgeye talep arttı. İkiler Otomotiv Filtre, yatırımlarını yaparak araç filtresi; Türkeli Ray, asansör rayı ve Pensan, okul gereçleri üretimine başladı. İki firmanın haddehane ve asansör yatırımları tamamlama aşamasına gelirken, bu yılın başında AGT’nin, 565 bin 534 metrekare büyüklüğündeki 21 parseli yonga levha üretimi yapmak için alması dikkatleri Çardak OSB’ye çevirdi. Çardak OSB Yönetimi, COVID-19 pandemisi sürecinde 5 parselin daha satışını gerçekleştirirken, 4 parselin satışına da aracılık etti. Tüm sanayi parselleri yatırıma hazır olan yeşil alanları, sosyal tesis ve idari bina alanı, teknik alt yapı ve arıtma tesisi alanı bulunan Çardak OSB’de 98 parselin 92’si satıldı, 6 parsel kaldı.

Çardak OSB’nin 2015 yılından itibaren Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci’nin girişimleriyle uzun bir bekleyişten sonra hızlı bir yatırım sürecine girdiğini söyleyen OSB Başkanı Okan Konyalıoğlu, “Denizli’yi yeni bir üretim üssü haline getirecek girişimler sonrasında, arsa tahsisi yapılan firmalarımız tesislerini faaliyete geçirme çalışmalarını hızlandırdılar” dedi.

“OSB, ihracata 500 milyon dolar katkı sağlayacak”



Bölgeye yapılan yatırımların Denizli’nin ve bölgenin sosyoekonomik çehresini değiştireceğini ifade eden Okan Konyalıoğlu, “Bu yatırımlarla önümüzdeki 3 yıl içinde Çardak OSB’de yatırımların yüzde 50-60 doluluk oranına ulaşacağını, Denizli istihdamına 5 bin kişi, ihracatına ise 500 milyon dolar katkı sağlayacağını öngörüyoruz” dedi.