Cardano'nun kurucusu Hoskinson kriptodaki kaybını açıkladı: Daha da kötüleşecek

Kripto piyasasında sert düşüşler yaşanırken Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, kripto varlıklarında 3 milyar doları aşan kayıp yaşadığını açıkladı.

'Herkesten daha fazla para kaybettim'

Tokyo'dan açtığı canlı yayında zararını duyuran Hoskinson, söz konusu rakamı gerçekleşmemiş bir kayıp olarak nitelendirirken pozisyonunu tasfiye etme niyetinde olmadığını belirterek, "Charles, ‘Zenginsin, bunu atlatabilirsin’ demek kolay. Ama ben burada dinleyen herkesten daha fazla para kaybettim, 3 milyar dolardan fazla. Parayı çekip gidebilirdim. Sizce her şeyi kaybetmek umurumda mı, bunu para için mi yapıyorum? Eğer öyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz" dedi.

'Koşullar daha da kötüleşecek'

Hoskinson, koşulların muhtemelen daha da kötüleşeceğini kabul ederek, geliştiricilere ve yatırımcılara sabırlı olmalarını tavsiye ederken "Daha da kötüleşecek. Daha da kızışacak. Olan oldu. Ama günün sonunda, eğlenmenin bir yolunu bulun. Ve kripto borsasında her birinizin önemli bir şey yaptığını bilin" ifadelerini kullandı.

The Block'un verilerine göre, kripto piyasası son bir günde yüzde 8,7 oranında düşüş gösterirken, Bitcoin ve Ether çift haneli kayıplar yaşadı. Cardano'nun yerel kripto para birimi ADA ise yüzde 11'den fazla düşüşle 0,25 dolara geriledi. Böylece ADA, Eylül 2021'de ulaştığı 3,09 dolarlık zirveden yüzde 92'lik bir düşüş kaydetti.

Sektör için bir 'yeniden başlatma'

Hoskinson, ocak ayında önceki dört yıllık dönemde yaklaşık 2,5 milyar dolarlık kayıp yaşadığını söylemiş, bu kayıpları düzenleyicilerdeki belirsizlik ve kripto yatırımcılarını piyasadan uzaklaştıran siyasi müdahaleye bağlamıştı. O dönemde Hoskinson, 2026'yı geleneksel bir boğa piyasası döngüsü olarak değil, sektör için temel bir 'yeniden başlatma' olarak tanımlamıştı.