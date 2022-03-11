Cari açık 4 yılın zirvesinde: 7,1 milyar dolar

Enerji ithalatının ticaret açığında sert büyümeye yol açması, cari işlem hesabına da net olarak yansımaya devam ediyor. Cari açık, ocak ayında bir önceki yıl aynı aya göre 5,3 milyar dolar artarak 7,1 milyar dolara yükseldi. Böylece, 2017 Aralık ayından bu yana en yüksek cari açık gerçekleşmiş oldu. Piyasalardaki genel beklenti ise 7,2 milyar dolar açık oluştuğu yönündeydi. 12 aylık birikimli açık ise aralık ayındaki 14,9 milyar dolardan ocakta 20,2 milyar dolara yükseldi. Net hana noksan kaleminde ise ocak ayında 245 milyon dolar çıkış kaydedildi.

Merkez Bankası bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 6 milyar 425 milyon dolar artarak 8 milyar 333 milyon dolara yükselmesinin etkili olduğunu bildirdi.

TCMB verilerine göre; 'çekirdek açık' olarak nitelendirilen altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 251 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 1 milyar 487 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 975 milyon dolar artarak 1 milyar 631 milyon dolara çıktı. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 891 milyon dolar artarak 1 milyar 494 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 190 milyon dolar azalarak 360 milyon dolar oldu.

Bir önceki yılın aynı ayında 26 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu ayda 50 milyon dolar net çıkış yaşandı.

Portföy yatırımlarında 766 milyon dolar net çıkış

Ocak ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 516 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 766 milyon dolar tutarında net çıkış kaydedildi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 352 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 98 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 104 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 500 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.



Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.651 milyon dolar net azalış kaydetti.



Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 79 milyon dolar ve Türk Lirası cinsinden 117 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 196 milyon dolar net artış gösterdi.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 496 milyon dolar ve 84 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 83 milyon dolar net kullanım yaptı.

Resmi rezervlerde bu ay 942 milyon dolar net azalış kaydedildi.