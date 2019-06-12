Cari açık beklentisi 1.5 milyar dolar

12 Haziran 2019

Ekonomik aktivitede yavaşlama ve TL'deki değer kaybının etkisiyle son aylarda fazla ya da sınırlı açık veren cari işlemler dengesinin Nisan ayında 1.5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

Reuters'ın 14 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre Nisan ayı cari açık beklentileri 869 milyon dolar ile 1.85 milyar dolar bandında yer alıyor.

Ankete göre 2019 sonu için cari açık beklentileri ise bir önceki anketteki 13 milyar dolardan 10.35 milyar dolara gerilemiş durumda.

Yatırım Finansman Ekonomisti Hilmi Yavaş, Nisan ve Mayıs aylarının dış borç servisinin yoğun olduğunu, bununla ilişkili faiz ödemelerinin de yüksek olduğunu söyleyerek, "Ödemeler dengesinde faiz ve nema ödemelerinden kaynaklı döviz çıkışları 'birincil gelir' kaleminde eksi bir rakam olarak gözükür. Bu da cari açığı artırır. Cari açıkta Ocak-Şubat aylarına kıyasla yaklaşık 1 milyar doların biraz altında bir artış var. Onun dışındaki dinamikler aynı" dedi ve şöyle devam etti:

"Mayıs-Haziran'da hizmet dengesinin fazlası artmaya başlayacak, bu da bizi aylık fazlaya itebilir. Haziran sonunda yıllık olarak fazla verilmesi makul. Yıl sonuna doğru yurtiçi talebe bağlı olarak stokların yenilenmesiyle ithalatın artması beklenir. Ancak yılı tek haneli bir açıkla kapama ihtimali var" dedi.

Geçen yılın ortalarına kadar yükselen cari açık, Türkiye ekonomisinin kırılganlığını artıran, ülkeyi spekülatif yabancı döviz akışına ihtiyaç duymasına sebep olan bir gelişme olarak görülüyordu.

Ancak geçen yıl TL'nin %30 civarında değer kaybederek ithalat maliyetlerinin arttığı ve cari açığın en önemli bileşeni olan dış ticaret açığında daralmaya neden olduğu kur krizinden bu yana cari açık önemli ölçüde daraldı.

TL'deki sert değer kaybının ithalatta yüzde 20'ler civarında daralmayı beraberinde getirmesi ve ekonomideki yavaşlama ile birlikte 2017'de 47.1 milyar dolar olan cari açık, geçen yılın Mayıs ayında 58 milyar dolara yükseldikten sonra sert düşüşle yılı 27.8 milyar dolar seviyesinden kapadı.

Mart'ta beklentilerin oldukça altında 589 milyon dolar olan cari açık, yılın ilk üç ayında 1.94 milyar dolar olurken, yıllık açık ise Mart'ta 12.8 milyar dolar oldu.

Cari işlemler dengesi dört ay fazla verdikten sonra Aralık, Ocak, Şubat ve Mart'ta açık verdi. Nisan'da da açık beklense de ekonomistler ve Merkez Bankası cari işlemler açığında daralma trendinin devam ettiğine dikkat çekiyorlar.

Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göre cari açığın 2019'da GSYH'nın yüzde 3.3'üne denk gelecek şekilde 26 milyar dolar olması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Haziran itibarıyla ekonominin ilk defa yıllık cari fazla vereceği bir döneme geçeceğini söylemişti.

Reuters anketindeki tahminler de yılsonunda YEP hedeflerinden daha düşük cari açığa işaret ediyor.

TCMB, Nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini 14 Haziran'da saat 1000'da açıklayacak.

Ekonomistlerin Nisan ayı ve yıl sonu cari denge beklentileri şöyle:

Kaynak: Reuters