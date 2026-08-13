Cari açık haziranda 4,2 milyar dolara çıktı

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TCMB, Haziran 2026 dönemine ilişkin Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni açıkladı.

Türkiye'nin cari dengesi haziranda 4 milyar 194 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık da 38,9 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde yabancı yatırımcıların hisse senedi ve tahvil piyasasındaki güçlü alımları öne çıkarken, altın ve enerji hariç cari denge 1,5 milyar dolara yakın fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise aynı ayda 8 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yıllık cari açık 38,9 milyar dolara ulaştı

Yıllıklandırılmış verilere göre cari açık haziran itibarıyla 38,9 milyar dolar, dış ticaret açığı ise 76,5 milyar dolar oldu.

Cari açığı sınırlayan en önemli kalemlerden biri hizmet gelirleri oldu. Hizmetler dengesi yıllık bazda 63,7 milyar dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 24,2 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 2 milyar dolar açık verdi.

Haziran ayında hizmetlerden sağlanan net giriş 6 milyar 851 milyon dolara ulaştı. Bunun 4 milyar 857 milyon doları seyahat, 2 milyar 597 milyon doları taşımacılık gelirlerinden kaynaklandı.

Yabancı yatırımcıdan hisse ve tahvile güçlü giriş

Portföy yatırımlarında haziranda 2 milyar 537 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Yabancı yatırımcılar hisse senedi ve yatırım fonlarında 2 milyar 920 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) ise 1 milyar 185 milyon dolarlık net alım yaptı.

Yurt dışı tahvil ihraçlarında yabancılar bankaların ihraçlarında 462 milyon dolar, diğer sektörlerin ihraçlarında 375 milyon dolar net alım gerçekleştirirken, Genel Hükümet ihraçlarında 896 milyon dolarlık net satış yaptı.

Bankalar yurt dışından 3,5 milyar dolar kredi kullandı

Yurt dışından sağlanan kredilerde bankalar 3 milyar 495 milyon dolar, diğer sektörler 1 milyar 800 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Genel Hükümetin net kredi kullanımı ise 3 milyon dolar oldu.

Doğrudan yatırımlar tarafında ise haziranda 899 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Yabancıların Türkiye'ye doğrudan yatırımları 210 milyon dolar artarken, Türkiye'de yerleşiklerin yurt dışındaki yatırımları 1 milyar 109 milyon dolar yükseldi.

Gayrimenkulde yurt içi yerleşikler yurt dışında 248 milyon dolarlık alım yaparken, yabancıların Türkiye'deki net gayrimenkul alımı 297 milyon dolar oldu.

Rezervler haziranda 1 milyar dolar arttı

Yurt dışı bankaların Türkiye'deki mevduatlarında toplam 3 milyar 889 milyon dolarlık net azalış kaydedildi.

TCMB'nin resmi rezervleri ise haziranda 1 milyar 39 milyon dolar arttı. Yıllıklandırılmış verilere bakıldığında ise cari açığın finansmanında krediler 52,9 milyar dolar, portföy yatırımları 6,4 milyar dolar ve doğrudan yatırımlar 300 milyon dolar katkı sağlarken, Merkez Bankasının döviz cinsinden net rezerv azalışı 27,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.