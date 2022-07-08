Cari açık mayısta 6.5 milyar dolar

Türkiye'nin cari işlemler dengesi, mayısta 6.5 milyar dolar açık verdi. Enerji fiyatlarının ticaret açığında sert büyümeye yol açmasıyla mayısta cari açığın 6.7 milyar dolara ulaşması bekleniyordu. Bu arada nisan ayına ilişkin cari işlemler açığı 2 milyar 737 milyon dolardan 2 milyar 948 milyon dolara revize edildi.

Merkez Bankası verilerine göre; mayısta, cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 151 milyon dolar artarak 6 milyar 468 milyon dolara çıktı. On iki aylık cari işlemler açığı 29 milyar 444 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmede, bir önceki yılın aynı ayına göre, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 2 milyar 325 milyon dolar artarak 3 milyar 222 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışların 417 milyon dolar azalarak 913 milyon dolara gerilemesine rağmen, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 5 milyar 699 milyon dolar artarak 8 milyar 753 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Çekirdek denge 388 milyon dolar fazla verdi

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 28 milyon dolar açık vermişken, bu ay 388 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 545 milyon dolar artarak 2 milyar 97 milyon dolara çıktı.

Bir önceki yılın aynı ayında 170 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 24 milyon dolar net çıkış kaydetti.

4.3 milyar dolar portföy çıkışı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 959 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 4 milyar 325 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 1 milyar 664 milyon dolar ve 495 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 1 milyar 852 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 280 milyon dolar net artış gösterdi.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 56 milyon dolar ve Türk Lirası cinsinden 82 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 138 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 172 milyon dolar, 154 milyon dolar ve 94 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti.

Resmi rezervlerde bu ay 5 milyar 939 milyon dolar net azalış yaşandı.