Cari açık nisanda 2,74 milyar dolar

Cari açık nisan ayında piyasa beklentilerinin altında gelse de, ödemeler dengesinde bozulma devam ediyor.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 222 milyon dolar artarak 2 milyar 737 milyon dolara çıktı. Piyasada beklenti nisanda 3 milyar dolar açık oluştuğu yönündeydi. Ocak-Nisan döneminde 21,07 milyar dolar açık verilirken, 12 aylık cari işlemler açığı 25 milyar 710 milyon dolara yükseldi. Böylece 2021 Temmuz döneminden bu yana en yüksek yıllıklandırılmış açık gerçekleşmiş oldu.

Merkez Bankası değerlendirmelerine göre; söz konusu tabloda, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2 milyar 692 milyon dolar artarak 4 milyar 433 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 132 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 4 milyar 22 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 482 milyon dolar artarak 2 milyar 699 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 933 milyon dolar artarak 1 milyar 99 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 328 milyon dolar azalarak 970 milyon dolara geriledi.

Bir önceki yılın aynı ayında 307 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi bu ayda 33 milyon dolar net çıkış kaydettti.

Portföy yatırımlarında 606 milyon dolar net çıkış

Nisan ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 323 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 606 milyon dolar tutarında net çıkış gösterdi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 139 milyon dolar net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 136 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 606 milyon dolar ve 26 milyon dolar net geri ödeme yapmışken, Genel Hükümet ise 305 milyon dolar tutarında yeni tahvil ihracı gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 458 milyon dolar net azalış gösterdi.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 958 milyon dolar ve Türk Lirası cinsinden 167 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 125 milyon dolar net artış ortaya koydu.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 280 milyon dolar, 34 milyon dolar ve 248 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 3 milyar 217 milyon dolar net artış yaşandı.

Net hata noksan 4,5 milyar dolar fazla verdi

Kaynağı belirsiz para girişi olarak tanımlanan, net hata noksan kalemi nisanda 4,5 milyar dolar fazla verdi. Yılın ilk 4 aylık döneminde ise 11,75 milyar dolar kaynağı belirsiz para girişi kaydedildi.