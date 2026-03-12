Cari açık ocakta 6,8 milyar dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 yılı Ocak ayında cari işlemler hesabı 6 milyar 807 milyon dolar açık verdi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 1 milyar 228 milyon dolar açık kaydedildi. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 967 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yıllık cari açık 32,9 milyar dolar

Yıllıklandırılmış verilere göre, ocak ayı itibarıyla cari açık yaklaşık 32,9 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 71,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Hizmetler dengesi 63,1 milyar dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 24,1 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 695 milyon dolar açık verdi.

Hizmet gelirlerinde güçlü katkı

Ocak ayında hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 639 milyon dolar oldu. Bu kalem altında taşımacılık hizmetlerinden 1 milyar 687 milyon dolar, seyahat gelirlerinden ise 2 milyar 471 milyon dolar net gelir elde edildi.

Portföy yatırımlarında güçlü giriş

Finans hesabı tarafında, ocak ayında portföy yatırımları 8 milyar 392 milyon dolar net giriş kaydetti.

Yurt dışı yerleşikler aynı dönemde hisse senedi piyasasında 1 milyar 463 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) piyasasında ise 4 milyar 10 milyon dolar net alım yaptı.

Ayrıca yurt dışındaki tahvil ihraçlarında bankalar 586 milyon dolar, genel hükümet 2 milyar 407 milyon dolar ve diğer sektörler 469 milyon dolar net satış gerçekleştirdi.

Doğrudan yatırımlar sınırlı kaldı

Ocak ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net giriş 22 milyon dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye doğrudan yatırımları 716 milyon dolar artarken, Türkiye’de yerleşiklerin yurt dışındaki yatırımları 694 milyon dolar yükseldi.

Gayrimenkulde karşılıklı alımlar

Gayrimenkul yatırımlarına bakıldığında, Türkiye’de yerleşiklerin yurt dışında 208 milyon dolar, yabancıların Türkiye’de ise 163 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Rezervlerde artış

Ocak ayında resmi rezervlerde 11 milyar 996 milyon dolar net artış gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 2,7 milyar dolar, portföy yatırımları 4,2 milyar dolar, krediler 36,1 milyar dolar katkı sağlarken, efektif ve mevduatlar 10 milyar dolar negatif etki yaptı. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı ise 16,5 milyar dolar olarak hesaplandı.